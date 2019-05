L’ours noir d'Asie, en danger d’extinction, évolue dans la DMZ

Photo : YONHAP News

Il a été révélé que l’ours noir d'Asie, une espèce en voie de disparition, réside dans la zone démilitarisée (DMZ). Selon l'Institut national de l'écologie, un individu a été pris en photo en octobre dernier dans le côté est du lieu par un radar destiné à détecter la faune sauvage. La caserne alentour a envoyé l'image à l’établissement en mars après un contrôle lié à la sécurité militaire.Ce cliché inédit montrant un jeune ours confirme les témoignages de militaires et une vidéo floue filmée il y a quelques années. Vu sa taille, l’âge de l’animal est estimé à huit à neuf mois pour un poids de 25 à 35 kg. D’après les chercheurs, comme cette espèce animale donne souvent naissance à une ou deux progénitures, on pourrait y dénombrer au moins trois individus, si on compte ses parents.Cette bête a vu sa population dégringoler en raison du braconnage et de la chasse organisée contre les animaux dangereux pendant l’occupation japonaise. Le ministre de l’Environnement l’a classée comme une espèce menacée d’extinction en 1998 et mène des projets pour sa préservation.