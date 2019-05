Sondage : plus de la moitié des sud-Coréens jugent positive la politique de paix de Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Demain, le 9 mai, marquera les deux ans de l’élection de Moon Jae-in à la tête de l’Etat. Une élection qui a chamboulé le paysage des relations intercoréennes.Artisan de la paix, il continue de se battre pour sauver le processus de paix sur la péninsule. Les sud-Coréens distribuent alors les bons et les mauvais points. A en croire les résultats d’un sondage réalisé en amont de cet anniversaire, ils sont plus nombreux à trouver sa politique positive que ceux qui pensent le contraire : 52,2 % contre 44,7 %.Sans surprise, les partisans du Minjoo, le parti présidentiel, et du Parti de la justice, une petite formation progressiste, et les personnes interrogées dans leurs fiefs, les quarantenaires et les femmes ont exprimé en majorité des opinions favorables.L’enquête a été effectuée hier par l’institut Realmeter pour le journal sur internet OhmyNews, auprès de 505 adultes âgés de 19 ans et plus.