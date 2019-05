Coupe du monde de tir à l’arc : la Corée du Sud bat le record mondial

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a établi hier un nouveau record du monde lors de la 2e manche de Coupe du monde de tir à l'arc classique, qui s’est déroulée à Shanghai, en Chine.En match éliminatoire, l’équipe mixte a remporté 1 368 points, soit quatre points de plus que le dernier record obtenu par leurs compatriotes Oh Jin-hyek et Kang Chae-young au Jeux asiatiques de Jakarta en 2018. Dans cette discipline, on combine le meilleur résultat d’un archer masculin et féminin lors des compétitions individuelles. C’est Lee Woo-seok et Choi Mi-sun qui ont eu cet honneur.Les joueurs sud-coréens se sont également illustrés dans d’autres épreuves de qualification. Ils ont occupé les deux premières places au match individuel masculin et les trois premières à l’épreuve féminine. Ils se sont ainsi qualifiés en tête pour l’épreuve par équipe des deux sexes. Un excellent début qui fait suite à la première étape de la compétition où ils se sont adjugé la victoire avec six médailles.