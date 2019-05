Le Premier ministre Lee Nak-yon en Equateur

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Lee Nak-yon est arrivé hier à Quito, la capitale de l’Equateur, dernière étape de sa tournée qui l’a emmené aussi au Koweït et en Colombie.Il a été reçu par le président Lenin Moreno. A cette occasion, les deux pays se sont engagés à élargir leur coopération, plus particulièrement en matière d’infrastructures de transport et de nouvelles énergies renouvelables.La Corée du Sud a établi en 1962 des relations diplomatiques avec le pays d’Amérique du Sud. Mais Lee est son premier chef de gouvernement à y effectuer une visite.Hier, lors de sa discussion élargie au vice-président Otto Sonnenholzner, Lee a en particulier demandé le soutien du gouvernement de Quito pour que Korea Airports Corp. décroche un contrat de 200 millions de dollars pour exploiter l’aéroport de Manta.Pour sa part, Sonnenholzner a souhaité voir les exportateurs équatoriens percer mieux sur le marché sud-coréen. Il est aussi revenu sur les négociations en vue de conclure un accord bilatéral de coopération économique stratégique (SECA). Des discussions suspendues en 2015. Il a en effet espéré qu’elles pourront reprendre.En marge de leur rencontre, les deux pays ont signé plusieurs mémorandums d’entente visant à renforcer leur coopération dans divers domaines allant des transports à la sécurité maritime.