Lee In-young élu nouveau chef des députés Minjoo

Photo : YONHAP News

Le député de la circonscription de Guro à Séoul, Lee In-young, 55 ans, a été élu aujourd’hui nouveau président du groupe Minjoo à l'Assemblée nationale, succédant à Hong Young-pyo.Il l'a largement emporté au second tour du scrutin interne de ce parti au pouvoir, par 76 voix contre 49 pour Kim Tae-nyeon. Au premier tour aussi, c’est lui qui avait mené face à ses deux rivaux Kim et Noh Woong-rae. Mais il n’a pas obtenu la majorité absolue.Dans un discours qu’il a prononcé après son élection, le député, qui en est à son troisième mandat, a déclaré qu’il ferait du Minjoo une formation présidentielle plus forte, plus inclusive et plus dynamique, tout en conservant son identité de réformes.Ancien étudiant activiste, le nouveau patron du groupe parlementaire s’est aussi engagé à apporter de la cohésion et à rassembler toutes les énergies afin de remporter les élections législatives prévues en avril 2020.