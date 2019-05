Sanders : les Etats-Unis n’interviendront pas dans l’aide alimentaire sud-coréenne à Pyongyang

Photo : KBS News

Washington maintiendra sa politique de pression maximale sur la Corée du Nord et n’interviendra pas dans le plan de Séoul visant à lui fournir une aide alimentaire. L’essentiel, c’est de la dénucléariser. C’est ce qu’a déclaré hier Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison blanche, aux journalistes.Ces propos font suite à l’annonce faite la veille par la présidence sud-coréenne. Mardi soir, aussitôt après un échange téléphonique entre Moon Jae-in et Donald Trump, la Cheongwadae avait affirmé que le président américain soutenait le plan, le qualifiant d’« opportun et positif ». Selon les dires de la porte-parole, c’est la Corée du Sud, et non les Etats-Unis, qui en prend l’initiative.En voyage à Londres, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a lui aussi réaffirmé que la campagne de pression était cruciale.Séoul semble vouloir renouer le dialogue avec le régime de Kim Jong-un en jouant la carte de l’aide humanitaire, et Washington lâcher du lest en attendant que celui-ci comprenne une telle intention.