L’UNC approuve l’ouverture de « sentiers de la paix » à Cheorwon et Paju

Photo : YONHAP News

Le Commandement des Nations unies (UNC) a approuvé, la semaine dernière, l'accès aux civils dans des « sentiers de la paix » situés dans la zone démilitarisée à Cheorwon et Paju. C’est ce qu’a fait savoir hier un responsable de l’armée.Il s’agit plus précisément de ceux qui se trouvent dans les villes de Cheorwon et de Paju, respectivement situées dans les provinces de Gyeonggi et de Gangwon. Cette approbation fait suite à l’ouverture aux civils, le 27 avril dernier, de celui de Goseong, un district situé dans la province de Gangwon.Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’apaisement des tensions militaires entre les deux Corées, prévu dans l’accord militaire signé en septembre dernier à Pyongyang. Depuis, la Corée du Sud et l’UNC se sont concertés étroitement sur les moyens d’assurer la sécurité des visiteurs.Le gouvernement envisage de lancer le circuit dans ces deux endroits dans un avenir proche après en avoir fixé les modalités et les itinéraires.