Tirs de projectiles nord-coréens : Pyongyang fait état d’un exercice régulier d’autodéfense

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a réaffirmé que ses récents tirs de projectiles étaient bel et bien un exercice militaire « habituel et d’autodéfense ».Dans un entretien hier avec l’agence officielle KCNA, le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères a précisé qu’il s’agissait d’un « exercice de frappe visant à préparer sans faille l’armée à l’éventuelle mobilisation de combat ».Selon lui, toutes les nations s’entraînent militairement pour se protéger. Et le récent exercice nord-coréen est clairement différent de ceux de guerre effectués par certains pays contre d’autres Etats souverains, et il n’a nullement envenimé la situation dans la région.Dans la foulée, le porte-parole a dénoncé les récentes manœuvres entre sud-Coréens et Américains dans le sud de la péninsule. Des manœuvres d’envergure pourtant réduite. Dans le même temps, il a mis en garde contre leurs conséquences.