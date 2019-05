Tirs de projectiles nord-coréens : Patrick Shanahan utilise les expressions « fusées » et « missiles »

Photo : YONHAP News

Les versions diffèrent toujours quant à la nature des projectiles lancés samedi dernier par la Corée du Nord. Dans ce contexte, le secrétaire américain à la Défense par intérim a employé les termes de « fusées » et de « missiles ».Lors d’une audition hier devant le Sénat, Patrick Shanahan a en effet révélé les propos tenus par le chef d’état-major interarmées Joseph Dunford. Selon lui, celui-ci lui a dit par téléphone que « la Corée du Nord tire en ce moment des fusées et des missiles ». Il n’a pas précisé pour autant la date de leur conversation.Quoi qu’il en soit, cette expression laisse entrevoir qu’aussitôt après les tirs, les autorités militaires américaines les auraient considérés comme ceux de fusées et de missiles. On n’exclut pas non plus qu’il s’agisse des résultats de leurs toutes dernières analyses.Selon l’agence Reuters, c’est la première fois que le Pentagone fait un commentaire aussi précis sur les engins nord-coréens.