Steve Biegun entame les discussions avec ses interlocuteurs de Séoul

Arrivé hier après-midi à Séoul depuis Tokyo, le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Steve Biegun a débuté dès ce matin son programme par un entretien avec son interlocuteur Lee Do-hoon.Les deux hommes se sont rencontrés autour d’un petit-déjeuner. Au menu : le plan sud-coréen d’aide alimentaire à Pyongyang, les récents lancements de projectiles nord-coréens et la situation dans la péninsule.Demain, ils se retrouveront pour présider ensemble une nouvelle réunion du groupe de travail créé par leurs pays afin de coordonner les efforts pour la dénucléarisation de l’Etat communiste. Les discussions porteront cette fois sur l’assistance alimentaire et l’éventuelle visite d’inspection des entrepreneurs sud-coréens au parc industriel de Gaeseong.L’émissaire américain s’entretiendra aussi avec des experts du dossier nord-coréen, avant de se rendre à la Cheongwadae à la rencontre du conseiller présidentiel à la sécurité nationale. Il sera également reçu par la ministre des Affaires étrangères, celui de la Réunification et le conseiller présidentiel à la sécurité nationale.Il s’agit de son premier déplacement à Séoul après le second sommet entre son président et le leader nord-coréen. C’était en février à Hanoï.