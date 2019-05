Le chef du groupe parlementaire Bareun-Avenir démissionne

Photo : YONHAP News

Le président du groupe Bareun-Avenir à l’Assemblée nationale a finalement jeté l’éponge. Kim Kwan-young a donné sa démission hier, alors que son parti vit en ce moment l'une des plus graves crises internes de son histoire.Kim était sous le feu des critiques pour sa prise de position. Il lui est reproché de s’être rangé du côté du Minjoo, la formation au pouvoir, lors de la récente décision de débattre en « fast track » les réformes électorale et judiciaire, en dépit de l’objection de certains élus de sa formation. Ce qui a déclenché la crise.Hier, en assemblée générale de ses députés, Kim a annoncé endosser la responsabilité de toutes les difficultés auxquelles est confronté le Bareun-Avenir, la troisième force au Parlement et à la fois la deuxième de l’opposition. Et de préciser qu’il restera à son poste seulement jusqu’à l’élection de son successeur, mercredi prochain.Le chef de file démissionnaire a par ailleurs annoncé que tous les élus de la formation avaient adopté à l’unanimité une résolution, en vertu de laquelle ils se sont engagés à se porter candidats aux prochaines législatives sous l’étiquette Bareun-Avenir. Sans coalition électorale ni fusion avec d’autres mouvements.