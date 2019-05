Sondage : 48,9 % des sud-Coréens soutiennent Moon Jae-in, deux ans après son investiture

Photo : KBS News

Deux ans après son élection, le président de la République jouit d'une cote de popularité de 48,9 %, contre 46,5 % d'avis défavorables. Moon Jae-in a ainsi perdu 35 points d’opinions favorables en l'espace d'un an.La politique de diplomatie du chef de l'Etat a recueilli le plus d’adhésion avec 31,7 %. Et 32,2 % des répondants ont désigné la création d’emplois comme un dossier prioritaire.Quant au conflit à l’Assemblée nationale autour du « fast track », ou « processus accéléré » applicable aux trois projets de loi controversés, 45,5 % des sondés ont désigné comme responsable le Parti Liberté Corée (PLC), la 1ère force de l’opposition, contre 27,3 % qui ont pointé du doigt le Minjoo, le parti présidentiel. Ainsi, 52,8 % ont demandé au PLC de retourner à l’hémicycle, contre 10,2 % qui soutiennent sa lutte en dehors du Parlement.En ce qui concerne les perspectives économiques, seuls 13,8 % restaient optimistes, contre 52,3 % d’avis négatifs.Enfin, sur la politique économique à laquelle l’administration Moon Jae-in devra donner la priorité, c'est l’économie équitable qui a recueilli le plus de plébiscites.Ce sondage a été effectué mercredi et jeudi par l’institut Korea Research pour la KBS auprès de 1 000 adultes âgés de 19 ans et plus avec une marge d’erreur de 3,1 points.