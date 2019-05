Deux avions russes Tupolev Tu-142 survolent la KADIZ

Photo : YONHAP News

Nouvelle intrusion d’avions militaires russes dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ), proche du rocher d’Ieodo au sud de l’île méridionale de Jeju. Cela s’est passé vendredi dernier.A en croire un responsable des autorités militaires, deux appareils de lutte anti-sous-marine Tupolev Tu-142 y ont pénétré. Et l’armée sud-coréenne a aussitôt réagi en faisant décoller plusieurs chasseurs, dont des F-15K. Mais aucune mesure supplémentaire n’a été prise, leurs pilotes ayant fait part, lors de la communication avec les autorités sud-coréennes, de l’objectif de leur vol.Ces avions auraient été mobilisés pour les exercices maritimes et aériens que la Russie et la Chine ont récemment effectués près de Qingdao, dans la province chinoise du Shandong.En juillet 2018 aussi, des avions russes étaient entrés dans la zone en question sans autorisation préalable, à quatre reprises en une seule journée. Le gouvernement sud-coréen avait alors protesté auprès de l’attaché militaire de l’ambassade de Russie à Séoul.