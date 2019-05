Séoul envisage de fournir une aide humanitaire à Pyongyang dans un avenir proche

Photo : Getty Images Bank

Alors que le président américain Donald Trump a manifesté, mercredi, son soutien pour une aide humanitaire en faveur de la Corée du Nord, le ministère sud-coréen de la Réunification accélère les démarches en ce sens.Un responsable du ministère a fait savoir, aujourd’hui, que des réunions de cadres concernés avaient eu lieu hier afin de discuter des modalités de cette assistance. D’après cette source, ce projet devrait se concrétiser dans un avenir proche, vu le caractère urgent de ce type d’aide.L’officiel sud-coréen a néanmoins expliqué que ce n’était pas encore le moment de faire état des moyens concrets, étant donné que la date et les modalités doivent d’abord être discutées avec les ministères concernés ainsi qu’avec des associations civiles et religieuses.Interrogé si cette aide serait mise en œuvre par le biais d’une organisation internationale ou directement par l’Etat, le responsable s’est contenté de dire que tous les moyens restaient envisageables. Et d’ajouter que Pyongyang n’avait pas formulé de demande directe sur ce dossier.