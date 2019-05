Rappel de 259 camions bennes de marque Daimler et Volvo

Photo : YONHAP News

259 camions bennes de marque Daimler et Volvo vont être rappelés pour défaut du système de freinage. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports.Plus précisément, il s’agit de 198 unités du modèle Arocs, fabriqué et distribué par Daimler Truck Korea, et de 61 exemplaires des modèles FH et FM produits et vendus par Volvo Truck Korea.Le ministère envisage de faire réparer le plus rapidement possible tous les véhicules concernés, étant donné que le défaut de freinage d’équipements lourds peut provoquer d'importants dégâts humains.