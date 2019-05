Séoul, Washington et Tokyo élaboreront des mesures suite aux derniers tirs nord-coréens

Photo : YONHAP News

Les représentants des autorités militaires de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se sont réunis aujourd’hui, à Séoul, pour le 11e Dialogue trilatéral sur la défense (DTT). Les trois nations étaient représentées respectivement par Jung Suk-hwan, conseiller à la politique de défense au sein du ministère sud-coréen de la Défense, Randall Schiriver, secrétaire adjoint américain à la Défense, et Takeshi Ishikawa, haut officiel du ministère japonais de la Défense.Les trois alliés se sont une nouvelle fois engagés à relever d'un cran leur coopération dans le but de dénucléariser la Corée du Nord et d’asseoir la paix permanente dans la péninsule. Cette année, les participants devraient élaborer des mesures conjointes pour faire face aux derniers tirs de projectiles du régime nord-coréen, effectués samedi dernier. Ils devraient également délibéré sur des dispositions précises, afin de relancer au plus vite les négociations nucléaires et empêcher le régime de Kim Jong-un de sortir des rails du dialogue.Au cours d'un tête-à-tête entre Séoul et Tokyo, leurs représentants devraient avoir l'occasion de rétablir la coopération bilatérale sur les questions de défense. Ils se retrouveront face à face pour la première fois depuis le conflit autour de l’incident maritime en décembre dernier. Les réunions se poursuivront jusqu’à tard dans l'après-midi.