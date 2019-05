PAM : la population nord-coréenne subit un déséquilibre nutritionnel sévère

Photo : YONHAP News

Le porte-parole du bureau à Pyongyang du Programme alimentaire mondial (PAM) a fait savoir que le déficit alimentaire de la population nord-coréenne était alarmant. En tant que membre de l’équipe d’enquête de cet organisme onusien, James Belgrave a visité des foyers, des crèches, des centres de distribution et des établissements gouvernementaux dans 37 régions du pays pendant deux semaines à partir du mois de mars. Or, la situation qu’il a observée sur place est plus grave qu’attendu : 40 % des nord-Coréens souffrent en effet de sous-alimentation.Selon Belgrave, la plupart des interrogés subissent une carence en protéines. Sans mentionner la viande, ceux-ci ne mangent des œufs que deux ou trois fois par an. Et les catastrophes naturelles telles que la sécheresse et les inondations, conjuguées à d’autres causes diverses, notamment le réchauffement climatique, sont à l’origine du problème actuel.Le porte-parole a ajouté que les paysans du Nord labouraient leurs champs avec des outils agricoles obsolètes, comme la charrue. Et le manque d’outils et d’engrais, causé par les sanctions imposées contre le développement nucléaire du pays, a donné lieu à de mauvaises récoltes.