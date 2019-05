JCS : la Corée du Nord procède à des projectiles non identifiés

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord vient de tirer des projectiles non identifiés. Selon l'état-major interarmées sud-coréen (JCS), ce tir a eu lieu vers 16h30 aux alentours de Sino-ri, dans la province de Pyongan du Nord, en direction de l'est. Et un membre de la commission parlementaire chargée de la défense avance qu'il s'agirait d'un seul engin, qui aurait volé sur une distance de 420 km.Pour l'heure, on ne connaît ni la nature, ni le nombre des projectiles en question. Les autorités militaires sont en train de procéder à des analyses.Le village de Sino-ri abrite une base de missiles de courte et moyenne portées de type Scud et Rodong.Cette nouvelle provocation intervient cinq jours après que le régime de Kim Jong-un a procédé au tir de plusieurs projectiles à courte portée dans la mer de l'Est. Elle risque d'envenimer davantage la situation dans la région.