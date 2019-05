Pyongyang tire deux projectiles, vraisemblablement des missiles à courte portée

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que la Corée du Nord avait tiré, cet après-midi, deux projectiles présumés être des missiles à courte portée. Cette information a été confirmée par le président de la République lui-même, au cours d’un entretien télévisé organisé à l’occasion du 2e anniversaire de son investiture. Moon Jae-in a en effet fait savoir que Séoul et Washington misaient sur cette hypothèse.C’est la première fois depuis le lancement de son missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasung-15 en novembre 2017 que les deux alliés privilégient l’hypothèse d’un lancement de missile par le pays communiste.Plus précisément, selon le JCS, ces tirs ont eu lieu respectivement vers 16h29 et 16h49 aux alentours de Kusong, dans la province de Pyongan du Nord, en direction de l’Est. Ces engins auraient parcouru chacun une distance de 420 km et 270 km, tous deux à une altitude de 50 km.Cette nouvelle provocation intervient cinq jours après que le régime de Kim Jong-un a procédé au tir de plusieurs projectiles à courte portée dans la mer de l'Est.Si ces projectiles sont bien identifiés comme des missiles balistiques, Pyongyang devrait s’attirer les foudres de la communauté internationale, alors que la résolution 1874 du Conseil de sécurité de l’Onu, adoptée en 2009, appelle le royaume ermite à arrêter toute activité liée aux missiles balistiques.