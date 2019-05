Séoul et Washington estiment que les projectiles nord-coréens sont des missiles à courte portée

Photo : YONHAP News

Les autorités sud-coréennes et américaines estiment que les projectiles tirés cet après-midi par Pyongyang sont des missiles à courte portée. C’est ce qu’a déclaré ce soir le président de la République, au cours d’un entretien accordé à la KBS et diffusé en direct à la télévision.Selon Moon Jae-in, la portée d’un des deux engins dépasse les 400 km. Par contre, celle des projectiles lancés samedi dernier étaient beaucoup plus courte. Bien qu’on ne puisse pas considérer ces derniers comme des missiles, Séoul et Washington continuent de les analyser.Faut-il interpréter ces provocations du régime de Kim Jong-un comme une violation des résolutions onusiennes ? A ce propos, le locataire de la Maison bleue a répondu que le Conseil de sécurité des Nations unies n’avait jamais dénoncé les tirs de missiles à courte portée du royaume ermite.Concernant l’intention de Pyongyang, le président Moon a estimé que le pays communiste est « mécontent » du sommet de Hanoï et que ces actes peuvent être considérés comme une « pression » afin de peser dans les négociations sur sa dénucléarisation.