Tirs de projectiles nord-coréens : Trump étudie « très sérieusement » la situation

Photo : YONHAP News

Le président américain a immédiatement réagi après le nouveau tir de projectiles nord-coréens.Interrogé hier, heure locale, à la Maison blanche sur ces engins, Donald Trump les a qualifiés de « missiles plus petits, à courte portée », en estimant que personne n’en était content. Dans la foulée, il a averti qu’il étudiait la situation « de près » et « très sérieusement ».Le locataire de la White House a néanmoins expliqué que les relations avec Pyongyang se poursuivent, et qu’il sait que ce dernier souhaite continuer de négocier. Mais il a ajouté que le régime de Kim Jong-un ne semblait pas être prêt à relancer le dialogue.Enfin, Trump s’est montré optimiste en affirmant que le royaume ermite dispose d’un immense potentiel sur le plan économique et que le Nord ne devrait pas anéantir cette opportunité.Coïncidence, l’armée de l’air des Etats-Unis a procédé, presque à la même heure que la Corée du Nord, au tir d’essai de son missile balistique intercontinental (ICBM) Minuteman III.Dans ce contexte, la justice américaine a annoncé hier, heure locale, avoir saisi un cargo nord-coréen, le « Wise Honest », accusé d’avoir violé les sanctions internationales.Par ailleurs, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a anticipé son retour en annulant des déplacements en Europe.