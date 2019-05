Manipulation de devises : Washington pourrait rayer la Corée du Sud de sa liste de surveillance

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud ne devrait plus figurer sur la liste américaine de surveillance en matière de manipulation de devises. Il en serait de même pour l’Inde.C’est en tout cas ce qu’a relayé Bloomberg, hier, en citant plusieurs sources bien informées sur ce dossier. Selon l’agence de presse américaine, un nouveau rapport semestriel du Trésor américain, dont la publication est prévue avant la fin du mois, devrait vraisemblablement confirmer cette information.Dans le dernier document en date, publié le 17 octobre dernier, le pays du Matin clair demeurait sur cette liste avec cinq autres pays, à savoir la Chine, le Japon, l’Inde, l’Allemagne et la Suisse. Une fois désignés comme tels, ces Etats font l’objet d’une attention particulière de la part de Washington, sans être, pour autant, pointés du doigt comme manipulateurs de devises.Les critères pour être désigné en tant que tel sont au nombre de trois : un excédent commercial d'au moins 20 milliards de dollars, un excédent courant supérieur à 3 % du produit intérieur brut (PIB), et des interventions répétées sur le marché des changes, avec des achats nets de devises totalisant au moins 2 % du PIB sur une année.Or, la Corée du Sud n’aurait rempli, cette fois-ci, qu’un des trois critères, celui de l’excédent courant qui s’est élevé à près de 4,7 % de son PIB l’an dernier.