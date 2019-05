Kim Jong-un a dirigé hier l’exercice de tirs à longue portée

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens ont fait savoir aujourd’hui que l’armée avait mené hier son exercice de frappes en présence de Kim Jong-un.Le numéro un du pays communiste a observé le plan de manœuvre consistant à mobiliser plusieurs moyens de frappes à longue portée avant d’ordonner leur tir. C’est ce qu’a rapporté la KCNA, l'agence de presse officielle, et le Rodong Sinmun, l’organe du Parti des travailleurs du pays communiste.Selon ces médias, cet exercice avait pour but de vérifier la grande réactivité des troupes déployées en première ligne à l’ouest. Et Kim aurait exprimé sa satisfaction, en précisant que les troupes du front ouest s’y sont bien préparées, alors que celles du front est ont mené avec succès leur exercice il y a quelques jours.A cette occasion, 16 photos ont été publiées pour étayer les faits, y compris celles montrant le lancement des projectiles et le dirigeant nord-coréen observant la scène.Hier, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) avait déclaré que Pyongyang avait lancé deux projectiles susceptibles d’être des missiles à courte portée. D’après lui, ces tirs auraient eu lieu aux alentours de Kusong, dans la province de Pyongan du Nord. Ces engins auraient parcouru chacun une distance de 420 km et 270 km en direction de l’est, tous deux à une altitude de 50 km.