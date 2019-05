Pentagone : les projectiles tirés par la Corée du Nord sont bien des missiles balistiques

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense a déclaré que les projectiles lancés hier par l’armée nord-coréenne étaient bel et bien des missiles balistiques. Selon son communiqué, ces engins auraient parcouru plus de 300 km.A en croire la conclusion des autorités militaires des Etats-Unis, la Corée du Nord a enfreint de nouveau la résolution 2397 imposée par le Conseil de sécurité des Nations unies, soit la première violation en 17 mois.Le texte en question interdit à Pyongyang l’utilisation des techniques de missiles balistiques, les essais nucléaires et toute autre provocation. Il a été adopté en décembre 2017 suite au lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) « Hwasong-15 » par le régime nord-coréen le mois précédent.Concernant les tirs d’hier, le président américain a déclaré les prendre très au sérieux et les suivre de près. Donald Trump a également ajouté : « Je sais que la Corée du Nord souhaite négocier, mais je ne crois pas qu’elle soit prête à engager le dialogue. » Ces propos laissent penser que Washington ne ferme pas entièrement la porte du dialogue à Pyongyang.