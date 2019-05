Moon Jae-in propose une réunion avec les représentants de tous les partis

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 2e anniversaire de son investiture, le président de la République s’est exprimé hier soir sur ses politiques, lors d’un entretien de la KBS retransmis en direct à la télévision.D’abord, sur le volet politique, Moon Jae-in a proposé une rencontre avec les représentants de tous les partis, afin de discuter des questions intercoréennes, y compris l’aide alimentaire pour le Nord. Cette proposition intervient alors que le Parti Liberté Corée (PLC) continue de refuser de retourner à l’Assemblée nationale en protestant contre le lancement du « fast track », ou « processus rapide », lié aux trois projets de loi controversés. Le président Moon a souhaité ainsi détourner ce dossier épineux afin de relancer le dialogue avec la formation conservatrice autour des dossiers nord-coréens.Sur les projets de loi liés à la vie des citoyens et à la rallonge budgétaire, le locataire de la Cheongwadae a affirmé qu’il faudrait mettre en marche un canal de consultation permanent entre le gouvernement, le parti au pouvoir et l’opposition.Quant à l’emploi, Moon a reconnu que le nombre de postes avait été réduit, bien que leur qualité ait été améliorée. Mais en faisant remarquer que l’ampleur de l’augmentation des emplois a dépassé le seuil de 250 000 pour le deuxième mois consécutif, il a fait savoir que l’objectif en la matière serait revu à la hausse, de 150 000 actuellement à 200 000.Concernant l’augmentation du salaire horaire minimum, le chef de l’Etat a affirmé qu’il ne tiendrait pas sa promesse électorale de l’élever à plus de 10 000 wons avant la fin de son mandat, soit environ 7,6 euros. Sur la conjoncture économique, il a jugé positif le fait que les tendances industrielles en mars aient montré quelques signes de reprise.Enfin, en ce qui concerne la grâce présidentielle demandée par l’opposition pour les deux anciens présidents, Park Geun-hye et Lee Myung-bak, qui sont actuellement sous les verrous pour divers faits de corruption et d’abus de pouvoir, Moon Jae-in a répondu qu’il était difficile d’en parler alors que leur procès n’est pas encore achevé.