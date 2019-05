Séoul fournit une aide alimentaire de 50 000 tonnes de riz à quatre pays d’Afrique et du Proche-Orient

Photo : YONHAP News

Cette année, la Corée du Sud tendra une main secourable à quatre pays d’Afrique et du Moyen-Orient dont les habitants souffrent en grande partie de la famine.Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le pays du Matin clair fournira une nouvelle aide de 50 000 tonnes de riz par l’intermédiaire du Programme alimentaire mondial (PAM), l’organisme onusien spécialisé dans l’aide alimentaire. Plus précisément, il s’agit d’en acheminer au Yémen, en Ethiopie, au Kenya et en Ouganda selon des quantités respectives de 19 000 tonnes, 16 000 tonnes, 10 000 tonnes et 5 000 tonnes.Le ministère procède depuis début mai au chargement dans trois ports du pays. La cargaison devrait atteindre les trois destinations, dont le port de Mombasa au Kenya, à la fin du mois et courant juin.Il s’agit de riz produit en 2017 dans le pays et conservé par le gouvernement. S’agissant d’une aide à acheminer en urgence, notamment pour les réfugiés de guerre, le ministère a voulu accélérer toute la procédure, dont le traitement du riz et le transport routier, afin de l’embarquer avant la saison des pluies.La Corée du Sud est le seul pays à être passé du statut de bénéficiaire de l’aide alimentaire internationale à celui de donateur. L’an dernier, elle a apporté sa première contribution via le PAM.