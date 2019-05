Washington saisit un cargo nord-coréen pour violation des sanctions internationales

Photo : YONHAP News

Le gouvernement américain a récemment effectué la saisie d’un navire de fret nord-coréen soupçonné d’avoir violé des sanctions internationales. De plus, il a entamé un procès civil afin de confisquer ce cargo. C’est une première.Plus précisément, le département de la Justice a annoncé, hier, avoir mis la main sur le « Wise Honest » et déposé une plainte à son encontre devant la Cour fédérale de l’Etat de New York.Ce navire avait été bloqué en Indonésie depuis avril de l’année dernière pour avoir transporté du charbon en provenance de Corée du Nord. Le transfert du cargo vers les îles américaines de Samoa serait actuellement en cours. Washington se serait concerté avec Jakarta sur ce sujet.De l’avis des observateurs, l’administration Trump aurait voulu lancer un avertissement au pays communiste en dévoilant cette dernière sanction musclée quelques heures seulement après le tir par ce dernier de missiles à courte portée.