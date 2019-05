Tir de projectiles nord-coréens : Séoul tente de déterminer s'il s’agit de missiles balistiques

Photo : YONHAP News

On en sait un peu plus sur le tir de deux projectiles effectués hier par la Corée du Nord. Les autorités militaires sud-coréennes jugent, pour le moment, qu’il s’agit de missiles à courte portée.C’est ce qu’ont rapporté, ce matin à l’Assemblée nationale, le ministère de la Défense et de l’état-major interarmées (JCS). Selon eux, l’armée nord-coréenne a tiré deux missiles, respectivement à 16h29 et à 16h49. Elles ont ensuite volé chacune sur une distance de 420 km et de 270 km, toutes deux à une altitude de 40 km. Les autorités de Séoul comme de Washington sont en train de mener des analyses minutieuses afin de déterminer s’il s’agit de missiles balistiques.Le Conseil de sécurité de l’Onu interdit au pays communiste le lancement de tout projectile balistique, dans sa résolution 1874 adoptée en 2009 suite au tir d’un missile à longue portée.Ainsi, le président de la commission parlementaire de la défense a expliqué que si les deux engins en question étaient identifiés en tant que tels, cela risquerait de constituer une violation de ladite résolution. Ahn Gyu-baek a cependant fait savoir qu’il faudrait effectuer des analyses plus poussées pour confirmer cette hypothèse, étant donné que l’altitude de vol et l’angle du lancement étaient relativement faibles pour ce type de missile.Enfin, selon l’armée sud-coréenne, aucun mouvement particulier n'a été observé du côté des militaires au Nord depuis le lancement d’hier.