Steve Biegun : la porte du dialogue reste toujours ouverte à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun, a présidé ce matin, au ministère des Affaires étrangères à Séoul, une réunion du groupe de travail bilatéral avec son homologue sud-coréen Lee Do-hoon. Il s’agit d’un « working group » mis en place par les deux alliés dans le but de se concerter sur la dénucléarisation nord-coréenne et les relations Séoul-Pyongyang. Cette réunion intervient deux mois après la dernière du 14 mars.Actualité oblige, les deux hommes auraient parlé essentiellement des récents lancements de projectiles par le royaume ermite et des mesures à prendre. Au menu devait figurer également le plan sud-coréen d’aide alimentaire à Pyongyang. Mais le sujet serait passé au second plan en raison de ces dernières provocations.Par ailleurs, le groupe de travail devait organiser un briefing à l’issue de sa réunion. Or, celui-ci a été annulé au dernier moment sur demande des Etats-Unis. Ainsi, Washington semble faire preuve d’une grande prudence, dans le contexte où la situation dans la péninsule coréenne est en train de changer, suite au lancement de projectiles nord-coréens.Avant cette réunion, l’émissaire américain a effectué une visite de courtoisie auprès de la chef de la diplomatie sud-coréenne. Lors de leur entretien, Kang Kyung-wha a exprimé son inquiétude en disant que les tirs de missiles nord-coréens n'aident pas à atténuer les tensions militaires dans la péninsule. Elle a souligné qu'il serait important de mener un dialogue sérieux entre Séoul, Pyongyang et Washington. En réponse, Steve Biegun a déclaré que le dialogue entre Séoul et Washington s'imposait plus que jamais. Selon lui, la porte reste toujours ouverte pour que Pyongyang revienne à la table de négociations.Dans l'après-midi, l’émissaire américain a rencontré le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Cheongwadae, Kim Hyun-jong, et le ministre de la Réunification, Kim Yeon-chul, pour parler de la situation dans la péninsule.Steve Biegun a effectué sa première visite en Corée du Sud depuis l'échec du second sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï. Il devrait regagner son pays après trois jours à Séoul.