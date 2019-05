Le Conseil des droits de l’Homme de l’Onu appelle Pyongyang à abolir les camps de prisonniers politiques et le travail forcé

Photo : YONHAP News

Le Conseil des droits de l’Homme (CDR) de l’Onu a exhorté la Corée du Nord à abolir les camps de prisonniers politiques, la torture, ainsi que les violences faites contre les femmes et les enfants.Ces recommandations ont été formulées à l’issue d’une réunion du Conseil, organisée en vue d’élaborer l’ébauche du rapport sur la situation des droits humains dans le pays communiste, dans le cadre de son examen périodique universel (EPU). Tous les pays membres de l’Onu doivent se soumettre à l’EPU tous les cinq ans. Et cette année, c’était au tour du régime de Kim Jong-un.En particulier, la délégation sud-coréenne a demandé à Pyongyang d’adhérer à la convention contre la torture et à la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle a également souligné que les concertations autour des familles séparées par la guerre de Corée devraient se poursuivre pour des raisons humanitaires.En face, l’ambassadeur du royaume ermite auprès de l’Onu à Genève, Han Tae-song, a répliqué que c’était plutôt les sanctions internationales du Conseil de sécurité de l’Onu, dirigé par les puissances hostiles, qui rendaient difficile la vie des nord-Coréens, notamment des femmes et des enfants, en qualifiant d’« hypocrite » le fait de parler de droits de l’Homme dans ce contexte.