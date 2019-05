Tirs nord-coréens : le patron de l’Onu suit de près la situation et appelle au dialogue

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général des Nations unies continue de scruter de très près la situation suite au dernier tir nord-coréen. António Guterres appelle tous les pays concernés à poursuivre le dialogue pour faire avancer le dossier jusqu’à dénucléariser de manière complète et vérifiable la péninsule et y instaurer une paix durable. C’est ce qu’a déclaré hier le vice-porte-parole de l’Onu, cité par Radio Free Asia (RFA), lors d’un briefing régulier.Farhan Aziz Haq a fait savoir que l’Onu était au courant des récents lancements de projectiles par Pyongyang. Et il a souligné qu’un tel acte ne ferait qu’accentuer les tensions régionales.Même son de cloche du côté de l’Union européenne. Elle a appelé la Corée du Nord à s’abstenir de tout acte qui risque d’exacerber les tensions dans la péninsule et de nuire aux efforts diplomatiques déployés entre-temps. Et d’espérer que Pyongyang honore sa promesse et prenne des mesures positives pour relancer la procédure diplomatique visant à dénucléariser la péninsule et à y faire régner une paix permanente. C’est ce qu’a affirmé son porte-parole à la même radio américaine.Toujours selon la même source, le ministre d’Etat britannique pour l’Asie et le Pacifique, Mark Field a également déclaré qu’il était tenu informé des derniers mouvements nord-coréens et qu’il tâchait de suivre de près l’évolution de la situation.