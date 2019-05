Deux ans après l’investiture de Moon Jae-in, l’opposition dénonce l’« échec » de ses politiques économique et intercoréenne

Photo : KBS News

A l’occasion du 2e anniversaire de l’investiture de Moon Jae-in, les quatre partis de l’opposition, conservateurs et progressistes confondus, ont jugé sévèrement les résultats de ses politiques menées ces deux dernières années.A n’en pas douter, le ton a été le plus virulent chez le Parti Liberté Corée (PLC). Son patron Hwang Kyo-ahn a même publié un livre blanc sur « les politiques économiques manquées » de l’administration Moon Jae-in, en appelant le président de la République à « constater de ses propres yeux la gravité de la situation sur le terrain ». L’ancien Premier ministre de la présidente destituée Park Geun-hye a également demandé l’arrêt d’une « politique nord-coréenne humiliante » et le remplacement des ministres et des conseillers présidentiels relatifs à la sécurité nationale.De son côté, le Bareun-Avenir, centriste, a donné une mauvaise note en constatant que tous les indices économiques, tels que les exportations et les investissements, sont en train de s’effondrer.Les formations minoritaires ne se sont montrées guère plus clémentes. Le Parti pour la démocratie et la paix a indiqué que l’économie et les relations intercoréennes étaient toutes deux loin d'être un succès. Et le Parti de la justice s’est dit déçu par le chômage des jeunes, devenu plus préoccupant, et l’insuffisance des efforts déployés pour en finir avec la corruption des anciens partis au pouvoir.