L’insigne d’identification d’un soldat français découvert à l'arrête Arrowhead dans la DMZ

Photo : YONHAP News

Alors que les opérations de fouilles au niveau de l’arête Arrowhead, un site de bataille dans la zone démilitarisée (DMZ), vont bon train, un insigne d’identification appartenant à un soldat français a été découvert mardi.Selon l’annonce faite aujourd'hui par le ministère sud-coréen de la Défense, sur cet insigne est gravé : « MOALIC YVES M. RENNES. C. FRENCH ». C’est la première fois qu’un objet appartenant à un soldat français est retrouvé depuis le début des opérations.Séoul envisage de coopérer avec Paris afin d’échanger plus d’informations sur ce militaire et sur les moyens de rapatrier l’insigne. Pour rappel, un total de 288 soldats français ont été tués ou sont portés disparus pendant la guerre de Corée, qui a duré entre 1950 et 1953.D’autre part, près de 71 fragments d’os ont été exhumés depuis vendredi dernier, portant le nombre total de restes découverts à 163 depuis le 1er avril, jour du lancement des fouilles.