Bourse de Séoul : les investissements étrangers en avril à leur plus haut niveau depuis 8 mois

Avec l’amélioration des indices économiques des Etats-Unis et de la Chine, les investissements étrangers ont augmenté sensiblement sur le marché financier sud-coréen.Selon les statistiques publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le pays du Matin clair a enregistré en avril dernier un afflux net de 2,24 milliards de dollars pour les investissements étrangers en actions. Ceux-ci avaient connu un surplus de 33,4 milliards de dollars en janvier dernier, mais ce dernier a continué à baisser pour tomber jusqu’à 20 millions de dollars en mars, avant de rebondir le mois suivant.A en croire un responsable de la BOK, les investisseurs étrangers se seraient montrés moins frileux suite aux bons indices conjoncturels affichés aux Etats-Unis et en Chine le mois dernier, et ce en raison de l’optimisme régnant sur un possible règlement du conflit commercial entre Pékin et Washington.Quant aux investissements étrangers en obligations, ils ont enregistré un afflux net de 480 millions de dollars en avril, en accusant une baisse de 830 millions de dollars par rapport au mois précédent.Dans l’ensemble, les investissements étrangers à la Bourse de Séoul ont connu un afflux net de 2,73 milliards de dollars en avril pour atteindre leur plus haut niveau depuis huit mois.