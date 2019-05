Plus de 6 000 véhicules à hydrogène rouleront cette année en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen voudrait généraliser davantage l’utilisation des véhicules à hydrogène.Le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie a ouvert aujourd’hui sa 16e commission sur l’énergie. A cette occasion, il a annoncé son objectif de multiplier par sept le nombre de véhicules à hydrogène en circulation, pour faire rouler 6 358 véhicules jusqu’à la fin 2019. Ainsi, 5 467 nouvelles unités seront commercialisées dans le courant de l'année, soit une hausse de 35 % par rapport à 2018.Par ailleurs, le pays mettra à disposition 35 bus à hydrogène dès le mois prochain, et 10 taxis roulant à ce gaz non polluant à partir du mois d’août. En ce qui concerne les piles à combustible, il en rendra disponibles une quinzaine de puissance de 139,3 MW destinées à la production d’électricité, et d’autres de 6,5 MW réservées aux logements et aux bâtiments.L’exécutif devrait annoncer en août prochain, au plus tard, un plan visant à mettre en place des bornes de recharge destinées aux voitures à hydrogène, cela dans le but de rendre plus accessibles et plus confortables ces véhicules aux usagers. Il avait déjà permis l’installation de ces bornes dans les villes suite à la demande de Hyundai Motor. C’était la mesure numéro 1 adoptée dans le cadre de son « bac à sable réglementaire ». Celui-ci a pour objectif de permettre aux entreprises de tester, pour une période donnée, leurs idées, produits ou services innovants sans contrainte de réglementation.Le gouvernement a également décidé de lancer un projet écologique consistant à produire et stocker l’hydrogène, sans émissions carboniques, par l’électrolyse de l’eau, cela à partir de l’électricité en surplus provenant des énergies renouvelables. Il va confier ce projet à Kepco, la plus grande société d’électricité du pays.Par ailleurs, six ministères œuvrent ensemble pour établir une « feuille de route pour le développement des technologies à hydrogène ». Une centaine de spécialistes sont mobilisés afin de peaufiner la classification des techniques, les objectifs sectoriels et les stratégies détaillées. Le gouvernement devrait dévoiler ce plan vers la fin du mois d’août.