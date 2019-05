Washington s'efforcera de clore le dossier nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis continuent de faire pression sur la Corée du Nord afin de dénucléariser la péninsule coréenne tout en soulignant l’importance de la coopération internationale. Lors de son discours prononcé à la cérémonie du 40e anniversaire du think tank Claremont Institute en Californie, le secrétaire d’Etat américain a estimé que les approches des précédents gouvernements de Washington face au dossier nord-coréen s’étaient toutes soldées par un échec.Selon Mike Pompeo, le but est de clore complètement l'affaire à travers sa dénucléarisation définitive de manière à ne plus voir apparaître de problème lié au nucléaire nord-coréen. Il a également mis en avant, pour y parvenir, la coopération étroite avec les alliés des Etats-Unis, comme la Corée du Sud et le Japon. Il a affiché sa détermination à faire comprendre à la Russie et à la Chine que la dénucléarisation du royaume ermite correspond à l’intérêt primordial du monde.Le chef de la diplomatie américaine a aussi fait part de la fierté de l’administration Trump, qui aide la communauté internationale à prendre conscience du danger du nucléaire nord-coréen et le régime de Kim Jong-un à construire un avenir meilleur.Ses propos montrent la volonté de Washington de prendre le temps pour diriger les négociations avec Pyongyang et de ne pas répéter les erreurs commises par les précédentes administrations, qui lui ont en quelque sorte permis de développer ses armes nucléaires à travers des accords non complets.La Maison blanche, qui n’est pas disposée à faire des compromis, réaffirme ainsi son objectif d’obtenir une dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée.