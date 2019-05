La Corée du Sud prend des mesures préventives contre la fièvre porcine africaine

Photo : YONHAP News

En raison de la progression de la peste porcine africaine en Chine et au Vietnam, il sera interdit, lorsque nécessaire, d'utiliser des déchets alimentaires pour l'alimentation des porcs domestiques en Corée du Sud.Le ministère sud-coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a annoncé hier une notification préalable d'adoption de l'amendement du règlement sur la mise en application de la loi relative à la gestion des déchets. Le délai de notification prendra effet aujourd'hui pour un délai de quarante jours.La peste porcine africaine est une maladie virale qui touche les porcs, les sangliers et d’autres espèces porcines. Mais aucun vaccin n'est pour l'heure disponible contre cette épizootie dont le taux de mortalité atteint 100 %. Elle se propage depuis l'an dernier en Chine, en Mongolie, au Vietnam et au Cambodge, des nations peu éloignées du pays du Matin clair.