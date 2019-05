Le bureau de liaison de la FAO ouvre ses portes à Séoul

Photo : YONHAP News

Le bureau de liaison de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ouvre ses portes aujourd'hui à Séoul. Une cérémonie d'inauguration est prévue cet après-midi dans l'immeuble accueillant ce bureau de coopération, en présence notamment de Lee Gae-ho, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, José Graziano da Silva, directeur général de la FAO, et Park Won-soon, maire de Séoul.Ses missions seront de renforcer les échanges avec la FAO, de réaliser des projets de coopération consacrés à la lutte contre la pauvreté ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité alimentaire, et de fournir une assistance technique aux pays en développement.Grâce à l'inauguration de ce bureau, qui sera opérationnel vers le second semestre de cette année, le ministère concerné s'attend à ce que la Corée du Sud exerce une plus grande influence dans les débats internationaux sur la sécurité alimentaire, l'élimination de la pauvreté et l'amélioration de l'alimentation.