Le Minjoo, le gouvernement et la Cheongwadae s'unissent pour faire adopter l’additif budgétaire

Le gouvernement a proposé il y a quinze jours un budget supplémentaire de 6 700 milliards de wons, soit environ 5 milliards d’euros. Pourtant, celui-ci reste invalidé en raison du blocage des travaux parlementaires.Dans ce contexte, les hauts responsables du gouvernement, du Minjoo, le parti au pouvoir, et de la Maison bleue, réunis hier, ont décidé de déployer tous leurs efforts pour que l'additif budgétaire soit approuvé avant la fin de ce mois, de même que plusieurs propositions de loi dont l’attribution du statut de fonctionnaire de l’Etat aux sapeurs-pompiers et l’introduction des heures de travail flexibles.Pourtant, ils font face à l’opposition du Parti Liberté Corée (PLC), qui boycotte l’Assemblée nationale. Le 1er parti d’opposition reste en faveur du budget supplémentaire lié aux catastrophes comme les particules fines, les incendies de montagne et les séismes, tout en s’opposant au budget dit « économique ». Avant de relancer toute discussion budgétaire, la formation conservatrice réclame le retrait du processus rapide appelé « fast track ».Le Minjoo juge cette proposition difficile à accepter. Les discussions s’annoncent donc très difficiles.