Le conflit commercial entre Washington et Pékin aura un impact limité sur l'économie réelle sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Malgré l’annonce par les Etats-Unis d’une hausse des droits de douane sur les produits chinois, l’impact devrait être limité sur l’économie réelle du pays du Matin clair. C’est ce qu’estime le gouvernement sud-coréen. Sachez que la décision de la Maison blanche d’imposer de nouveaux droits de douane punitifs sur certains produits « made in China » s’est traduite par la chute de l’indice Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, et l’affaiblissement du won.Ce matin, le vice-ministre sud-coréen des Finances Lee Ho-seung a pourtant déclaré, à l'issue d'une réunion sur la politique macro-économique, que les différends entre les deux puissances économiques risquaient de menacer la stabilité de l’économie mondiale. Les autorités prévoient ainsi de prendre des mesures visant à assurer la stabilité des marchés financiers et à mieux gérer la fluctuation du cours des actions.Misant sur la reprise de la demande de semi-conducteurs au 2e semestre de cette année, Lee a aussi évoqué les impacts négatifs du prolongement du conflit commercial entre Washington et Pékin sur les échanges commerciaux et les exportations sud-coréennes.