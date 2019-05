Golf : Kang Sung-hoon remporte son premier titre PGA

Photo : YONHAP News

Kang Sung-hoon s'est imposé aujourd'hui au circuit PGA AT&T Byron Nelson, qui s'est déroulé au Trinity Forest Golf Club à Dallas, dans l'Etat du Texas, aux Etats-Unis.Le golfeur sud-coréen a achevé le round final par un score de 4 sous le par avec 67 coups dont sept birdies, rendant une carte finale de -23 avec 261 coups. Il a ainsi devancé ses rivaux américains Matt Every et Scott Piercy ayant terminé deuxièmes ex æquo avec deux coups supplémentaires.Il s'agit de sa première victoire depuis ses débuts en 2011, obtenue après 159 tentatives. Il est ainsi devenu le sixième sud-Coréen à remporter un titre PGA après Choi Kyeong-ju, Yang Yong-eun, ou encore Kim Si-woo.