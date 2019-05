Le won chute à son plus bas niveau en 28 mois

Photo : KBS News

La valeur de la monnaie sud-coréenne a atteint son plus bas niveau depuis deux ans et quatre mois. A la clôture du marché des changes aujourd’hui, un dollar s'échangeait contre 1 187,5 wons.Le won faible s'expliquerait par l’envenimement du conflit entre les Etats-Unis et la Chine. Le vice-Premier ministre à l'économie Hong Nam-ki a lui aussi pointé du doigt les différends commerciaux entre les deux grandes puissances, qui rend plus volatil le marché des devises étrangères.Les autorités financières notent particulièrement la rapidité de la chute du won. Entre le 1er avril et le 8 mai, la valeur de la monnaie sud-coréenne a perdu 2,9 %. Cette dégringolade est la plus importante derrière la Turquie et l’Argentine, deux pays secoués par des turbulences politiques.