Les hotlines militaires intercoréennes restent ouvertes malgré les tirs nord-coréens

Photo : YONHAP News

Les deux Corées maintiennent ouvertes leurs lignes de communication militaire malgré les récents tirs de projectiles nord-coréens. Des appels téléphoniques test réciproques ont lieu tous les jours. C'est ce qu'ont confirmé aujourd'hui de nombreuses sources gouvernementales sud-coréennes.Selon ces dernières, les tirs successifs de Pyongyang sont considérés comme la manifestation militaire de son mécontentement suite à la rupture du dialogue nord-coréano-américain et aux exercices conjoints entre Séoul et Washington. Et d'ajouter qu’en maintenant opérationnel le canal de communication intercoréen, le royaume ermite laissait la porte du dialogue ouverte.Par contre, le Nord et le Sud ne mènent plus, depuis la fin de l'année dernière, de consultations écrites lancées dans le but de réaliser les projets de coopération militaires. En effet, les deux côtés ont signé en septembre dernier un accord militaire prévoyant la démilitarisation de la zone commune de sécurité (JSA), l’établissement de règles régissant la gestion commune de la JSA, et l’exhumation des dépouilles de soldat morts lors de la guerre de Corée.