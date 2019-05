6 sud-Coréens sur 10 ont effectué un achat à distance en 2018

Photo : YONHAP News

Selon l'Institut pour le développement de la société d'information de Corée du Sud, 58,3 % des sud-Coréens ont effectué au moins un achat à distance l’an dernier. Cette part ne cesse d'évoluer. En 2016, elle était de 52,0 %, puis de 52,3 % en 2017. Plus précisément, les boutiques en ligne étaient le canal de vente le plus fréquenté avec 85,5 %, suivi par le télé-achat avec 50,5 %, et l'achat direct sur des sites internet étrangers avec 18 %.Les trentenaires constituent la principale clientèle de ce type de commerce, avec 85,2 %, devant les jeunes entre 20 et 29 ans (84 %) et les quarantaines (74,7 %). Parmi les seniors âgés de plus de 70 ans, seuls 4,9 % ont tenté l’aventure.Le smartphone est l'outil le plus sollicité pour les achats en ligne (79,8 %). Même pour les ventes par télé-achat, il est le plus fréquemment utilisé pour passer commande.