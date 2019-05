La culture populaire coréenne connaît un franc succès au Vietnam

Photo : YONHAP News

La « hallyu » a le vent en poupe au Vietnam. Le succès de la culture pop coréenne a été confirmé par un sondage mené sur place par Q&Me, une agence d'étude de marché vietnamienne. Sur les 900 Vietnamiennes et Vietnamiens de plus de 18 ans interrogés, 76 % ont répondu avoir une bonne image de la Corée du Sud. Et parmi ces réponses favorables, 37 % ont dit avoir une très bonne impression sur le pays du Matin clair.Les sondés ont pour la plupart associé au terme « Corée du Sud » la cuisine, le kimchi, la k-pop et le cinéma. 68 % ont répondu aimer les films et les feuilletons télévisés sud-coréens, notamment « Descendants of the Sun », « Boys over Flowers », tous deux produits par la KBS, ou encore « Empress Gi ». Et un peu plus de la moitié des sondés ont un avis favorable sur la k-pop. BTS, Big Bang et Blackpink sont élus comme leurs favoris.Par ailleurs, le média en ligne vietnamien VN Express a fait remarquer l'essor continu depuis les années 2000 de la hallyu dans de nombreux pays d'Asie, dont le Vietnam.