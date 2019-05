Un violoniste sud-coréen et une soprano nord-coréenne se produisent ensemble en Chine

Photo : KBS News

Le violoniste sud-coréen Won Hyung-joon et la cantatrice nord-coréenne Kim Song-mi ont donné hier un concert ensemble à Shanghaï.Les deux musiciens avaient déjà préparé, en décembre dernier sur l'île de Jeju, située au sud de la péninsule coréenne, un festival de musique et des arts intercoréens, qui avait finalement été avorté.Dans leur dernière représentation intitulée « Pyongyang, Shanghaï et Séoul, villes de l'amour », Won a joué le « Zigeunerweisen » de Sarasate, alors que Kim a interprété le chant folklorique coréen « Arirang » et les « Arias » de Puccini. Dans une interview avec l'agence de presse AP, la soprano nord-coréenne a d'ailleurs fait savoir qu'elle ferait tout pour contribuer à la coopération des deux Corées.