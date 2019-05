Un roman féministe a été le plus emprunté à la bibliothèque de l'université nationale de Séoul

Photo : YONHAP News

« Kim Ji-young, née en 1982 » a été le livre le plus populaire l'an dernier à la bibliothèque de l'université nationale de Séoul (SNU). En effet, l'une des plus prestigieuses universités sud-coréennes a rendu publique aujourd'hui la liste des livres les plus empruntés de février 2018 à mars 2019. Et le roman publié par Cho Nam-ju en octobre 2016 a fait l'objet de 238 prêts.L’œuvre étiquetée féministe raconte l'histoire d'une trentenaire, femme au foyer, affectée par les inégalités sexistes.Chung Geun-sik, professeur de sociologie à l'université, interprète l'engouement pour ce roman réaliste par l’évolution des intérêts des étudiants. Certes, ils se sont intéressés dans le passé à la lutte des classes ou à l'Histoire. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont davantage préoccupés par les problèmes de la vie quotidienne.Sur la liste figurent « Homo Deus » de Yuval Noah Harari, « La Végétarienne » de Han Kang, lauréate du prix Man Booker en 2016, et « Les Nuit de sept ans » de Jeong Yu-jeong, entre autres.