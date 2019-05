9 académies confucéennes du Joseon recommandées pour la liste du patrimoine mondial de l'Unesco

Photo : YONHAP News

Le Conseil international des monuments et des sites (Icomos) a recommandé l’inscription de neuf « Seowon », académies confucéennes de la dynastie Joseon, sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui l’Administration du patrimoine culturel (CHA) de Corée du Sud.Ces neuf sites sont Sosu Seowon à Yeongju, qui est la 1ère académie confucéenne de Joseon, Oksan Seowon à Gyeongju, Dosan Seowon et Byeongsan Sewon à Andong, Dodong à Dalseong, Namgye Seowon à Hamyang, Museong Seowon à Jeongeup, Pilam Seowon à Jangseong et Donam Seowon à Nonsan.Désignés comme patrimoine national avant 2009, ces établissements ont conservé leur forme originale. Leur inscription sur la liste du patrimoine mondial sera déterminée lors de la 43e session du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco, qui débutera le 30 juin à Bakou, en Azerbaïdjan.