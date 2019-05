Corée du Nord : le chef du Pentagone réaffirme le maintien de la solution diplomatique

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le secrétaire à la Défense par intérim a réaffirmé qu’il n’y avait pas de changement dans la stratégie de son pays sur le dossier nucléaire nord-coréen.Dans un entretien avec Fox News, diffusé hier, Patrick Shanahan a précisé que cette stratégie consistait à régler la question de façon diplomatique afin de dénucléariser le pays communiste. Et d’ajouter que son travail est de se préparer à l’éventuel échec de cette solution diplomatique, et qu’il s’y concentre.Le chef par intérim du Pentagone a également souligné que la posture de préparation militaire des Etats-Unis n’avait pas changé non plus.Après les tirs de missiles nord-coréens du 9 mai, il avait aussi déclaré aux journalistes que Washington allait maintenir sa diplomatie et sa stratégie.