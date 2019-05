Le patron du groupe Lotte reçu par Donald Trump à la Maison blanche

Photo : YONHAP News

Le PDG du groupe Lotte s'est entretenu hier avec Donald Trump à la Maison blanche. Shin Dong-bin est le premier patron d’un conglomérat sud-coréen à être reçu par un président des Etats-Unis.A l’issue de l’entretien hier, Trump a écrit sur Twitter, photo à l’appui, être heureux de l’avoir rencontré dans son bureau ovale. Il a alors évoqué le fait que le groupe a investi 3,1 milliards de dollars dans l’Etat de Louisiane. Le dirigeant américain a ajouté qu’il s’agissait du plus important investissement d’une entreprise sud-coréenne, que plusieurs milliers d’emplois avaient été créés et que les partenaires comme la Corée du Sud comprenaient bien que l’économie américaine fonctionne de manière plus solide que jamais.Le cinquième groupe sud-coréen a achevé en Louisiane la construction d’une usine pétrochimique capable de produire un million de tonnes d’éthylène par an. La cérémonie d’inauguration a eu lieu jeudi dernier.